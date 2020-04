Arts speelt viool voor coronapatiënten in ziekenhuis Harderwijk

Alexander Later is niet alleen internist-nefroloog in het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk, maar blijkt ook nog eens over een flinke portie muzikaal talent te beschikken.

Vandaag nam hij zijn viool mee naar werk en zorgde hij voor een mooi stuk muziek voor de patiënten die momenteel op de isolatieafdelingen liggen met het coronavirus. Het ziekenhuis deelde het filmpje van het vioolspel op social media. Inmiddels is de video bijna 10.000 keer bekeken en stromen de positieve reacties binnen. Veel mensen geven aan de beelden emotioneel en ontroerend te vinden.