Weer brand in een zendmast: wat is er aan de hand?

Weer is er mogelijk brand gesticht in een zendmast; dit keer in Tilburg. Afgelopen dagen stonden al meerdere zendmasten in ons land in de fik. Een groeiend aantal mensen gelooft dat er een link is tussen het snelle 5G-internet en corona, ook al is daar geen enkel bewijs voor.

Onder andere in Veldhoven, Nuenen, Liessel en Oudenbosch was het de afgelopen dagen raak. En dit weekend werd er een brand in een zendmast in Tilburg ontdekt. Een politiewoordvoerder laat weten deze brand 'heel serieus', te nemen. Een voorbijganger ontdekte de brandsporen toen het vuur al uit was. Nepnieuwsberichten De acties lijken gericht te zijn tegen de uitrol van het 5G-netwerk, dat in nepnieuwsberichten in verband wordt gebracht met de verspreiding van het coronavirus. Op sociale media zoals YouTube, Twitter, Instagram wordt veelvuldig de theorie gedeeld dat 5G het immuunsysteem zou verwoesten. Daarvoor is geen enkel bewijs. In Groot-Brittannië sloegen vandalen ook al op meerdere plekken toe. En bij de vernieling van een hek rond vliegbasis Leeuwarden werd een man aangehouden die verklaarde dat hij de 5G-netwerkpalen op de basis wilde verwijderen, schreef het Dagblad van het Noorden. De brand werd ontdekt door een voorbijganger. © Jack Brekelmans / SQ Vision Doelwit Vorig jaar constateerde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) ook al dat er groeiend protest is tegen zendmasten vanwege de uitrol van het 5G-netwerk. Volgens actievoerders zou de straling van antennes slecht zijn voor de gezondheid en milieu. Minister Grapperhaus waarschuwde de brandstichters al: de daders 'spelen met levens' en kunnen dan ook 'vrij forse' gevangenisstraffen verwachten.