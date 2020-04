Artsen waarschuwen: verwardheid en vallen symptomen voor corona bij ouderen

Geen koorts

In het onderzoek wordt een 82-jarige mannelijke patiënt aangehaald. Hij had geen last van hoesten of koorts, maar bleek achteraf toch een coronabesmetting te hebben. De man viel wel plotseling uit zijn stoel.

Met het onderzoek hopen de artsen dat er meer bekendheid komt voor de nog onbekendere klachten die corona bij ouderen kan veroorzaken.

Tot nu toe zijn koorts, hoesten en kortademigheid de belangrijkste symptomen van Covid-19, de ziekte die het coronavirus veroorzaakt.