Protest in gevangenis Lelystad, pepperspray gebruikt om rust terug te brengen

In de keuken

Het minister van Justitie en Veiligheid bevestigt desgevraagd dat een aantal gedetineerden in protest zijn gekomen tegen het dagprogramma. Aantallen kan de woordvoerder van het ministerie niet geven.

"Er was eerst een vreedzaam protest in de keuken. Dat mocht even, maar toen gingen ze ramen van de keuken dichtplakken. Dan heeft het personeel geen zicht meer en dus is besloten het protest te beëindigen." Daarbij is pepperspray gebruikt, zegt de woordvoerder.

Geen gewonden

"De gedetineerden zijn teruggebracht naar de cel. Er zijn geen gewonden gevallen."

Een evaluatie moet duidelijk maken wat er precies is gebeurd. Dan moet ook duidelijk worden of er strafmaatregelen nodig zijn.