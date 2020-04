Nog nooit zo warm op 12 april, maar morgen wordt het een stuk kouder

Het vorige record stamde uit 1939; toen werd het op 12 april 24,4 graden in Maastricht. "Het was echt een fantastisch mooie en warme dag. Nog nooit eerder was het zo warm op 12 april", zegt meteoroloog Maurice Middendorp van Buienradar.

Komende uren buien

Het is overigens niet de warmste eerste paasdag ooit. Die was in 2011, toen Pasen op 24 april viel. In De Bilt steeg het kwik toen naar 26,0 graden.

De komende uren trekken er buien over ons land. En kan het zelfs plaatselijk gaan onweren. "Vooral in het oosten trekken er buien over ons land. Ga je straks nog naar buiten? Check dan nog even Buienradar", zegt Middendorp.