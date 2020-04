Weer veel te druk in Bollenstreek, burgemeesters zijn teleurgesteld

Op de rondwegen is het daardoor druk. Het gaat om automobilisten, fietsers, wandelaars en ook wat motorrijders die ondanks oproepen weg te blijven, toch zijn gekomen. Soms loopt het verkeer op wat stukken vast.

'Teleurgesteld'

Sommige mensen stoppen met de auto, maken een foto en proberen rond te lopen in de velden, zegt burgemeester Spruit van Lisse. "Sommige mensen doen alsof er niets aan de hand is, heel vervelend."

De burgmeesters van de Hillegom, Lisse en Teylingen roepen nogmaals mensen op om thuis te blijven. "We snappen dat mensen graag naar de Bollenstreek komen in deze tijd. Maar het kan echt niet in deze coronacrisis. Blijf dicht bij huis. Die 1,5 meter is zo belangrijk. Wij zijn met elkaar verantwoordelijk voor het indammen van het virus en dat de gezondheidszorg aan iedereen de zorg kan blijven bieden die nodig is.’