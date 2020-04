Jongeren vernielen politiewagens na beëindigen van illegaal feest

Een groep jongeren heeft gisteravond in het Friese Sint Jacobiparochie twee politieauto’s vernield. Dat gebeurde nadat de politie met het oog op de coronamaatregelen een einde had gemaakt aan een feest in een bos.

Na een anonieme melding namen agenten een kijkje in het bos bij de Georg van Saksenstraat. Agenten parkeerden hun voertuigen in de buurt, om vervolgens ongeveer achthonderd meter te lopen om bij het feest te komen. Jongeren vluchtten weg Zodra de agenten bij het feest aankwamen, vluchtten de jongeren weg. De agenten spraken de nog aanwezige jongeren aan. Omdat de meesten waren gevlucht, was volgens de politie geen sprake meer van een samenscholing en werden zij niet bekeurd. Het kampvuur dat brandde, werd geblust en iedereen werd verzocht om naar huis te gaan. Toen de agenten terugliepen naar hun voertuigen, zagen ze dat onder meer de spiegels van de auto’s waren afgetrapt, een band lek was gestoken en deuken in de auto’s waren getrapt. Er werden onder meer spiegels van de auto's getrapt. De politie gaat op zoek naar de jongeren die achter de vernielingen zitten. Volgens de politie zijn al diverse namen genoteerd. 'Ik neem dit hoog op' Teamchef Thea van den Bos is boos over de vernielingen, schrijft ze op Facebook. "Ik neem dit hoog op. Het is allereerst zorgelijk dat deze jongeren maling hebben aan alle coronamaatregelen en ook de gezondheid van hunzelf en anderen niet serieus nemen. Bovendien vind ik het zeer laakbaar dat de vernielingen zijn gepleegd. Hierdoor hebben zij het politiewerk echt gefrustreerd."