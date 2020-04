'70 procent ic-patiënten houdt langdurig fysieke of mentale klachten'

Vier tot vijf dagen op ic

De patiënten van wie nu de eerste resultaten bekend zijn, lagen gemiddeld vier tot vijf dagen op de intensive care in het Radboudumc of het CWZ in Nijmegen, het Rijnstate in Arnhem, het Jeroen Bosch in Den Bosch, het Amphia in Breda, het Bernhoven in Uden of het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer.

Volgens Van den Boogaard zijn er duidelijke verschillen te zien tussen mensen die na een operatie één of twee dagen gepland op de ic hebben gelegen en spoedgevallen die er vier tot acht dagen lagen. "Die laatste groep patiënten houdt veel meer last van allerlei klachten."