Opnieuw brand in zendmasten, mogelijk uit angst voor 5G-netwerk

Ook in de twee zendmasten in Oudenbosch is vermoedelijk sprake van brandstichting. De oorzaak van de branden bij twee zendmasten in Veldhoven wordt nog onderzocht.

5G-netwerk

Afgelopen week werd ook al aangifte gedaan van brandstichtingen in zendmasten in Liessel, Beesd, Rotterdam en Nuenen. De acties lijken gericht te zijn tegen de uitrol van het 5G-netwerk, dat in nepnieuwsberichten in verband wordt gebracht met de verspreiding van het coronavirus.

In Groot-Brittannië sloegen vandalen ook al op meerdere plekken toe. En bij de vernieling van een hek rond vliegbasis Leeuwarden werd een man aangehouden die verklaarde dat hij de 5G-netwerkpalen op de basis wilde verwijderen, schrijft Dagblad van het Noorden.