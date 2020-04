Inspectie onderzoekt hoog aantal sterfgevallen in Rotterdams verpleeghuis

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat onderzoek doen naar het hoge aantal sterfgevallen in verpleeghuis Leeuwenhoek in Rotterdam. Op een afdeling voor dementerende mensen is de afgelopen drie weken de helft van de bewoners overleden, vermoedelijk door het coronavirus. Er zijn volgens minister Hugo de Jonge signalen dat de hygiëne er niet op orde was.

Het nieuws over het hoge aantal doden kwam vanochtend via NRC Handelsblad naar buiten. Het gaat om vijftien overleden bewoners, maar ongeveer elke dag komen er sterfgevallen bij. Ook op andere afdelingen in het verpleeghuis zijn mensen overleden. Lees ook: 'Helft dementerenden verpleeghuis Rotterdam overleden' De inspectie gaat de sterfgevallen onderzoeken en bekijkt of er een mogelijke link is met het coronavirus. Dat zal de inspectie doen op verzoek van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid), zo zei hij vanmiddag na de ministerraad. 'Ontzettend verdrietig' De Jonge: "We moeten niet te snel conclusies gaan trekken, er overlijden namelijk ook mensen door de griep." De minister laat weten dat veel verpleeghuizen in Nederland hard geraakt worden. "Dat is ontzettend verdrietig."