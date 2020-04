Sehraz (16), die dagen met corona op ic lag, wil nu anderen helpen

De twee broers zijn daarom samen een inzamelingsactie begonnen. Ze willen geld ophalen om bijvoorbeeld voedselpakketten te bezorgen en mondkapjes te regelen voor familieleden van coronapatiënten. Babor: "Maar ook hulpverleners kunnen zelf hulp gebruiken, die hebben geen tijd om uitgebreid te koken."

'Je bent niet bezig met eten'

Vorige maand werd de 16-jarige Sehraz uit Breda opgenomen op de intensive care vanwege het coronavirus. Zijn toestand was kritiek, in totaal werd hij zeven dagen kunstmatig in slaap gehouden. Al die tijd zaten Babor en zijn familieleden in grote spanning: zou Sehraz het halen? "In zo'n periode ben je alleen maar daar mee bezig: je denkt alleen maar aan hem, nergens anders aan."

Iets basaals als eten schiet er dan bij in. "Dat doe je niet als niemand je erop wijst", zegt babor. "Daarom hielp het ons enorm dat mensen spontaan maaltijden voor de deur zetten."