'Heb je hooikoorts? Bel je huisarts, júíst nu'

Ik heb een lichte vorm van hooikoorts. Geen enkel probleem normaal gesproken: ik nies, ik snotter en mijn ogen jeuken, en over een paar weken is dat allemaal weer over. Maar zoals veel dingen in deze tijd net iets gecompliceerder zijn, is hooikoorts dat ook. Want ga maar eens boodschappen doen als je moet niezen. En moet ik nu thuisblijven van mijn werk?

1 op de 5 Nederlanders

Ik ben zeker niet de enige die hiermee rondloopt. Ongeveer één op de vijf Nederlanders heeft hooikoortsklachten, vertelt KNO-arts Wytske Fokkens van het Amsterdam UMC. Die klachten lopen uiteen van heel licht tot zo erg dat mensen zich ziek moeten melden en met de ramen potdicht in huis zitten te hopen dat het snel voorbij gaat.

Fokkens - gespecialiseerd in de behandeling van hooikoortsklachten - krijgt in deze tijd veel mails van mensen die zich afvragen wat ze nu wel en niet mogen doen. Mogen ze naar de supermarkt, naar buiten, of naar hun werk?