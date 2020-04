Moet ik mijn handen wassen met warm of koud water?

Die vragen kregen we van onder anderen Marijke, Yvonne en Ingrid.

Laten we beginnen met de tweede vraag: wat is beter, desinfecterende handgel of zeep? Het RIVM is daarover heel duidelijk: "Bij voorkeur was je je handen met stromend water en vloeibare zeep."

Echt schoon

De reden daarvoor is dat je je handen met zeep echt schoon krijgt en met een handgel niet, legt een RIVM-woordvoerder uit. Een handgel desinfecteert alleen. "Het is dus een goed alternatief als je geen water en zeep hebt, maar water en zeep is beter.