Onderzoek TU Eindhoven: '1,5 meter afstand lang niet genoeg bij sporters'

Als mensen binnen zijn, of buiten stilstaan met weinig wind, is anderhalve meter effectief om niet besmet te raken als iemand eventueel het virus bij zich draagt. Maar als je gaat sporten, geldt die regel niet, stelt hoogleraar Bert Blocken.

Vermijd elkaars slipstream

Dat komt door een wolk aan druppels die sporters achterlaten als ze ademen, niezen of hoesten. Al die druppels bevinden zich in de zogenaamde slipstream van de sporter. Dat is de zone die vlak achter een persoon ontstaat als hij of zij zich snel voortbeweegt in de ruimte.

Als de persoon achter de sporter in die slipstream loopt of fietst, zal die persoon dus in contact komen met al die druppels. Het beste advies is daarom om uit de slipstream van een sporter te blijven. Sport bijvoorbeeld naast iemand, zo zegt Blocken. En als je achter iemand rent of fietst, doe dat dan diagonaal achter hem. Zo blijf je uit de wolk van druppels die de sporter voor je achterlaat.

Het zweet van andere sporters is overigens niet gevaarlijk.