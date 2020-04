Nationale herdenking MH17 voortaan eens in de vijf jaar: 'Behoefte is veranderd'

De stichting heeft daarom besloten om elke vijf jaar een grote herdenking met hoogwaardigheidsbekleders te houden. Die zullen vergelijkbaar zijn met de herdenkingen van de afgelopen jaren. "Die kosten ook heel veel tijd om te organiseren."

Namen slachtoffers noemen

In de tussenliggende jaren zullen er eenvoudiger herdenkingen worden gehouden. "We denken nog na over de invulling hiervan", zegt Ploeg. Ook bij eenvoudiger herdenkingen zullen de namen van alle slachtoffers worden genoemd.

De eerstvolgende grote herdenking zal in 2024 zijn. Of de herdenking op 17 juli aanstaande doorgaat, is nog onduidelijk vanwege het coronavirus.