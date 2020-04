'Zorgpersoneel dat lang ziek wordt door coronacrisis moet volledig loon houden'

Depressies en ptss

Daarover maakt ook de beroepsvereniging voor verpleegkundigen zich zorgen. "Er is nu een megahoge druk en er was al een personeelstekort", vertelt Margriet Bakker, woordvoerder van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

Chinese wetenschappers stelden in februari al in een wetenschappelijke publicatie in het medische tijdschrift The Lancet dat zorgmedewerkers een verhoogd risico lopen op ernstige psychische klachten als depressies en post-traumatisch stresssyndroom (PTSS), als gevolg van de coronacrisis.

"Het kan ook heel goed zijn dat medewerkers de druk nu aankunnen, maar later alsnog verschijnselen gaan vertonen." Om de mensen in de zorg ook mentaal bij te kunnen staan, is daarom mede op aandringen van de V&VN een hulplijn opgezet, waar zorgprofessionals 'hun hart kunnen luchten'.