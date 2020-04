107-jarige Cornelia uit Goeree-Overflakkee genezen van coronavirus

Maaike noemt het dan ook een wonder dat afgelopen maandag de doktersverklaring kwam waarin stond dat Cor weer beter was verklaard. "Het was zo’n enorme opluchting toen de dokter belde. Ik heb mijn tante natuurlijk wel gesproken tussendoor en ze is geen moment bang geweest. Ze is echt ongelooflijk sterk. We zijn allemaal heel erg opgelucht dat het achter de rug is."