Nachtelijk EU-overleg over coronasteun lijkt gedoemd te mislukken

Sinds vier uur gistermiddag overleggen de ministers van Financiën van de eurogroep over de coronacrisis. Ze proberen het eens te worden over financiële hulp aan met name de Zuid-Europese landen. Maar makkelijk gaat dat niet.

Na verschillende schorsingen en overleg in kleinere kring is een gezamenlijk standpunt waar alle landen zich in kunnen vinden nog steeds ver weg. De kans op een mislukking wordt met het uur groter.

Vooral tussen Italië en Nederland knettert het. Italië wil als een van de zwaarst getroffen landen zo veel mogelijk hulp tegen zo min mogelijk voorwaarden. Nederland wil wel solidair zijn, maar niet tegen elke prijs.

Noodfonds ESM

Vooral over een beroep op het Europese noodfonds ESM is discussie. Nederland had aangeboden dat landen wel voor medische kosten op de korte termijn zonder voorwaarden zouden kunnen lenen uit het noodfonds. Voor kosten op de langere termijn zou dan de voorwaarde overeind blijven dat landen moeten hervormen. Rome wil zonder voorwaarden van het fonds kunnen lenen.