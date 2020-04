Ik was begin dit jaar ziek, heb ik al Covid-19 gehad?

Vanaf half januari begon men in Nederland met het testen van mensen. "Criteria waren toen: ben je in Wuhan geweest en heb je klachten, dan werd je getest. In de loop van de tijd werden daar andere gebieden zoals Italië en Iran aan toegevoegd."

Volgens De Jong waren bijna alle bevestigde gevallen in Nederland tot begin maart gelinkt aan mensen die uit die besmette gebieden kwamen. "Zeker na de krokusvakantie, met veel vakantiegangers naar Italië, zag je een piek in het aantal besmettingen. Pas later, begin maart, kwamen daar besmettingen bij die niet meer gelinkt werden aan reizen naar besmette gebieden in het buitenland."

Griep of corona?

Zijn conclusie is dan ook: "Als je je in januari, begin februari ziek voelde, maar niet hebt gereisd, is de kans heel klein dat je besmet bent geweest met het coronavirus. De kans is vele malen groter dat je dan een ander virus hebt gehad, want die waarden in die periode ook veel rond."

Dat blijkt ook uit cijfers van NIVEL, het instituut dat bijhoudt hoeveel griepmeldingen er in Nederland gedaan worden. Als twee weken achter elkaar meer dan 51 op de 100.000 mensen griep hebben, is officieel sprake van een epidemie. Volgens die cijfers was in Nederland sprake van een griepepidemie van half februari tot de tweede helft van maart. Ook werden andere virussen gemeld (zie onderstaande grafiek).