Zijn dochter Sigrid:

"Mijn vader was mijn rots in de branding. Hij is er altijd voor mij geweest. Ik ben geworden tot wie ik ben, door wat hij mij heeft geleerd. Hij was enorm trots en eigenwijs. En dat ben ik denk ik ook.

Mijn vader is altijd onderwijzer geweest, en zelfs op zijn 76ste probeerde hij altijd nog van alles voor iedereen te regelen. Dat hoop ik ook te kunnen doen."