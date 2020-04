Jordy van Loon (26) zingt over Anne Frank: 'Belangrijk dat verhaal wordt doorverteld'

De oorlog heeft hem altijd beziggehouden, vertelt de zanger aan RTL Nieuws. "Ik kom uit een groot, druk gezin, maar mijn ouders vonden het altijd heel belangrijk dat we op 4 mei twee minuten stil waren. En ik ben geïnteresseerd in geschiedenis, heb het dagboek van Anne Frank ook gelezen."

Het Achterhuis

Het nummer dat hij vandaag uitbrengt, Het Achterhuis, is in de jaren 90 geschreven en gezongen door Benny Neyman. Het gaat over hoe de Joodse Anne zich gevoeld moet hebben toen ze tijdens de Tweede Wereldoorlog met haar familie zat ondergedoken in Amsterdam en haar gedachten van zich afschreef in haar dagboek, dat ze Kitty noemde.

"Het lied zat in mijn soloprogramma waarmee ik in 2018 op tournee ging. Het ontroerde mij, maar ik zag ook dat er iets gebeurde met het publiek als ik het zong. Daarom wilden we het nu uitbrengen, in het kader van 75 jaar bevrijding. Ik hoop dat het ook de jongere generatie bereikt, het is belangrijk dat ook zij dit verhaal horen."