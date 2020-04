Brabander van 29 jaar overleden aan Covid-19: 'Vreselijk, wel zeer uitzonderlijk'

Viroloog: zeer uitzonderlijk

Volgens viroloog Menno de Jong van het Amsterdam UMC is het zeer uitzonderlijk dat een jong persoon zonder onderliggend lijden overlijdt aan het virus. "Het is botte pech en natuurlijk ontzettend verdrietig, maar dit soort uitzonderingen zien we helaas vaker. Ook bij andere virussen. Maar dit soort sterfgevallen blijven uitzonderingen."

Dat ook de 31-jarige broer van de overleden man zo ziek is geworden, zou volgens De Jong kunnen betekenen dat er misschien nog iets meespeelt. "Bij de Mexicaanse griep zagen onderzoekers later bij mensen waarbij een bepaalde genmutatie was aangetoond in hun DNA, dat die groep veel zieker werd dan de mensen zonder die mutatie."

Genetische achtergrond

"Sommige mensen kunnen vatbaarder zijn voor een ernstiger verloop van sommige virusinfecties door een bepaalde genetische achtergrond. Hier hoeven ze verder in het leven helemaal geen problemen van te hebben totdat zo’n virusinfectie ze overkomt. Hoewel dit voor coronavirussen nog helemaal niet bekend is, zou iets dergelijks misschien toch een rol kunnen spelen bij deze broers."

Viroloog De Jong benadrukt dat de coronadoden voor het overgrote deel oudere mensen zijn en vaak al andere ernstige problemen hebben. "Jongere mensen die eraan overlijden, hebben vaak ook andere onderliggende problemen, zoals hartproblemen of een ernstige ziekte als leukemie."