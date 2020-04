Drukke dijken dicht voor wielrenners en motoren: 'Jammer, maar zelf naar gemaakt'

Volgens Bruijns is het afgelopen weekend niet goed gegaan. "We zijn niet blij met de maatregel maar gezien de overlast die afgelopen weekend door motorrijders werd veroorzaakt begrijpen we dat het nodig is."

Kritisch

"Als ik al die motorrijders op die dijkweggetjes zag, leek het wel een elfstedentocht. Als je je asociaal gedraagt is het niet gek dat er maatregelen genomen worden. Daar hebben de motorrijders het dan zelf naar gemaakt. Iedereen moet zich aan de regels houden. Dit kan gewoon niet."

Toch is ze ook kritisch: "Waarom sluit je die smalle weggetjes dan niet af en laat je alleen nog bestemmingsverkeer toe? Want ook auto's zorgen ervoor dat fietsers of voetgangers in de verdrukking komen en niet voldoende afstand kunnen houden."

'Rijd alleen, vermijd drukke plekken'

Voor motorrijders die er dit weekend toch nog op uit willen heeft ze een paar tips. "Rijd alleen, of maximaal met drie personen. Ga zeker niet in een grotere groep op pad. Volg bij tussenstops de RIVM-richtlijnen op, dus houd afstand."

Ook zegt ze: "Bedenk van tevoren waar het misschien druk zal zijn, en vermijd die plekken. Ook als je een weggetje inslaat en je ziet in de verte dat er veel ander verkeer is: draai gewoon om. Neem andere, minder voor de hand liggende routes. Wie weet kom je op prachtige, onontdekte en vooral rustige plekken."