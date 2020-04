Zo verzorgt mama coronapatiënten, mijn heldin van de zorg

Mama noemt het een oorlog waar ze in is beland. "Er liggen intensivecarepatienten op een verkoever. Dat hoort niet hoor Karlijn, het is echt crisis", vertelt ze me. Ik snap wat ze zegt, maar begrijpen doe ik het niet. Logisch misschien, want de vijand is onzichtbaar en de slachtoffers vallen achter de gesloten deuren van het ziekenhuis.

Daarom vraag ik of ik een dag met haar mee mag lopen, voor RTL Nieuws. Het ziekenhuis is akkoord en mijn moeder ook, op één voorwaarde: als zij dan een keer naar de redactie in Hilversum mag komen.

Ik krijg geen lucht meer, het zweet breekt me uit

Het is zeven uur in de ochtend als ik mijn beschermende pak heb aangetrokken en ik met een verhoogde hartslag de intensive care oploop. Er gaat slechts een minuut voorbij als ik zeg: "Wow, mam, ik heb nu al zo veel respect voor jou." Ik krijg namelijk geen lucht meer door dat masker. Het zweet breekt me uit door die beschermjas en mijn handen zijn drijfnat door de plastic handschoentjes die ik draag. En dat doet zij nu dus elke dag. Hoe dan?