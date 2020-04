'We hebben niet meer ic-bedden nodig, we hebben een plan nodig'

Wat had er dan moeten gebeuren? Er had een plan moeten komen hoe je zo snel mogelijk op een niveau van ic-bedden komt waarop we nu proberen te komen, zegt Schrijvers. Hij maakt de vergelijking met de watersnoodramp in Zeeland. "Na die ramp hebben we een deltaplan gemaakt. Zodat het niet weer zou gebeuren." En dat moet in de zorg dus ook gebeuren.

Niet permanent 3000 bedden

Schrijvers: "Je hoeft niet permanent 3000 ic-bedden hebben staan. Want daar zouden dan ook gebouwen voor moeten komen, en je moet om de paar jaar nieuwe apparatuur kopen. Dat is onnodig." Of er überhaupt extra bedden moeten komen, zul je Schrijvers ook niet stellig horen roepen, maar stel dat we het nu niet redden op de ic? "Dan moet je daar wel iets mee", zegt hij.

Wat je in ieder geval wel kunt doen, is een idee hebben hoe je zo snel mogelijk op dat aantal bedden komt, zegt Schrijvers. Hij neemt de politie als voorbeeld. "Er rijden ook niet altijd ME-busjes rond die je kunt inzetten. Die mensen zijn normaal ook politieagent. Maar als het nodig is, staan de busjes er wel."