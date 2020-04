In andere landen moeten mensen mondkapjes dragen, waarom hier niet?

Ga je in Oostenrijk of Tsjechië boodschappen doen, dan moet je verplicht een mondkapje op. En in de Verenigde Staten wordt het ook steeds gebruikelijker. President Donald Trump zegt zelfs: doe een sjaal voor je mond. Want: "Die is dikker dan een mondkapje." In Nederland hoeft het niet. Waarom eigenlijk niet?

Het is de vraag die onder anderen Johanna, Edith, Rudolf en Ellen stelden. En die vraag is terecht, want zelfs de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) twijfelt wat wijsheid is. Uit een nieuw rapport uit Hongkong bleek dat een mondkapje misschien toch kan helpen tegen verspreiding. Gaat verspreiding tegen Door het mondkapje zou je niet beschermd zijn tegen het virus, meldt het onderzoek, maar het zou wel helpen om, als je zelf besmet bent, verdere verspreiding tegen te gaan. Heb je corona? Dit zijn de ziekteverschijnselen Bekijk deze video op RTL XL Het coronavirus heeft verschillende gezichten. De ene patiënt voelt zich na twee weken weer kiplekker. De ander vecht voor zijn leven op de ic. Dit zijn de ziekteverschijnselen die we tot nu toe kennen. Toch heeft de WHO niet gezegd: doe de maskers maar op, 'better safe than sorry'. Dat komt omdat het dragen van een masker mogelijk schijnzekerheid met zich meebrengt. Daardoor zouden mensen zich minder netjes gedragen, en dus misschien wel meer risico lopen. Verkeerd gebruik Bovendien kan verkeerd gebruik van een mondkapje ook een infectie veroorzaken. Bijvoorbeeld als je het kapje aan de voorkant aanraakt als je het afzet, en vervolgens je gezicht aanraakt, terwijl het virus zich mogelijk na het eerste gebruik op het masker had genesteld. Gebruik jij de RTL Nieuws-app al? Ja? Daar zijn we blij mee! Nog niet? Download ‘m hier voor Android en iOS. En dat is precies de reden waarom je in Nederland geen maskers hoeft te dragen. Een goed besluit, vindt ook Ellanie de Bruijne, deskundige infectie preventie aan het VUmc. "De meest effectieve maatregel is en blijft die 1,5 meter afstand, een goede hoest- en niesdiscipline en handen wassen. Dat heeft het meeste effect en blijft het belangrijkste." De Bruijne geeft ook aan dat de mondkapjes schijnzekerheid in de hand werken. "Het kan zijn dat mensen dan geen 1,5 meter afstand in acht nemen omdat ze denken dat ze beschermd zijn. Als iemand dan hoest of niest, kun je alsnog besmet raken." Stel hier je vraag over het coronavirus Dagelijks antwoord Hier lees je alle vragen en antwoorden terug van onze dagelijkse corona-update.