FIOD pakt twee mannen op voor oplichting met mondkapjes

De FIOD doorzocht een bedrijfspand Oldenzaal en een woning in Amersfoort, de woonplaatsen van de twee. Het gaat om mannen van respectievelijk 51 en 61 jaar. Hierbij is beslag gelegd op bankrekeningen, telefoons, digitale administratie en documenten. Ze worden verdacht van oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen.

Meer aanhoudingen

Het onderzoek loopt nog, meer aanhoudingen zijn niet uitgesloten, zei een woordvoerder.