Oproep aan radiozenders: 'Draai Nederlandstalige muziek'

Het is de meest eenvoudige manier is om Nederlandse musici te helpen, zegt Helmink. "Het kost geen moeite en ook geen extra geld. Wij dragen hoe dan ook 2 miljoen euro per maand over, maar doen dat nu liever aan Nederlandse artiesten."

Noodfonds

Eerder maakte Buma bekend dat het artiesten, componisten, tekstschrijvers en uitgevers zelf tegemoet komt vanwege de coronacrisis. De auteursrechtenorganisatie keert onder meer vervroegd een aantal betalingen uit en heeft 2,75 miljoen euro in een noodfonds gestopt.