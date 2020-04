Moet ik boodschappen schoonmaken? En overleeft het virus in de koelkast?

En die andere vraag: overleeft het virus in de koelkast of diepvries? Of in de magnetron? Laten we met die laatste beginnen. Daarop is het antwoord volgens het Voedingscentrum nee. "Verhit eten door en door om bacteriën en virussen te doden. Schep eten in de magnetron regelmatig om", is dan ook een tip op de website van het centrum.

Koelkast of diepvries

Of het coronavirus overleeft in de koelkast of diepvries, daarop geven het RIVM en het Voedingscentrum geen duidelijk antwoord. Wel schrijft het Voedingscentrum dat er virussen zijn die in de koelkast en in de vriezer goed kunnen overleven.

Wat wel bekend is, is dat het virus vooral besmettelijk is via contact tussen twee mensen en een hekel heeft aan warmte en zeep. Dus het veiligste wat je kunt doen: afstand houden en regelmatig je handen wassen.