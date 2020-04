Aantal coronapatiënten op ic blijft stijgen, maar Brabant krijgt weer lucht

Maar wat als de stijging ook na die twee weken aanhoudt? En alle 2400 bedden bezet zijn? "Laten we eerst naar de ontwikkelingen kijken en laat ons rustig de gedachte vormen hoe we dat dan kunnen oplossen. Daar hebben we dus twee weken de tijd voor", zei Kuipers. Er ligt dus nog geen kant en klaar pakket aan maatregelen voor die situatie, maar één mogelijke oplossing is er wel: patiënten vervoeren naar het buitenland.

'Aanbod van Duitse ziekenhuizen stijgt'

Kuipers: "We kijken op dit moment alleen naar Duitse ziekenhuizen, daar is nog capaciteit vrij. We zijn heel blij om te zien dat het aanbod van Duitse ziekenhuizen stijgt. En we stoppen ook niet bij de aanmelding van tien ziekenhuizen, we blijven doorzoeken." Op dit moment liggen er 'een handvol' Nederlanders in Duitsland op de intensive care. Dat aantal hoeft nog niet vergroot te worden, omdat er nu nog capaciteit is in Nederland.