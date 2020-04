Worden mannen of vrouwen zieker door het coronavirus en waarom?

Is dit te verklaren? Volgens Menno de Jong, viroloog bij het UMC Amsterdam is nog niet honderd procent zeker hoe het komt dat mannen zieker lijken te worden van het coronavirus dan vrouwen. "Er zijn verschillende factoren die waarschijnlijk een rol spelen", vertelt hij.

Vaker hart- en vaatziekten

"In de eerste plaats is er een verschil in gezondheid tussen mannen en vrouwen. We zien dat coronapatiënten die ernstig ziek worden, vaak één of meerdere onderliggende aandoeningen hebben. Dan gaat het met name over bijvoorbeeld hart- en vaatziekten en chronische longziektes. Dat soort aandoeningen komen vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Dit komt omdat mannen vaak wat ongezonder leven en bijvoorbeeld ook meer roken dan vrouwen."