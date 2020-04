1-jarige Medina na 10 dagen ziekenhuis hersteld van coronavirus

Gelukkig ging het net op tijd weer iets beter en hoefde ze niet naar de ic. En vandaag ging het dus zo goed, dat ze weer naar huis mocht. "Eindelijk, want de muren kwamen wel op ons af. De kamer waar Medina op lag, was voor ons gevoel één bij anderhalve meter. Wij mochten als ouders ook niet van die kamer af, om bijvoorbeeld even te luchten. Zelfs de verplegers kwamen de eerste dagen niet binnen, maar praatten via een intercom. Dan voel je je wel opgesloten."

Twee weken in quarantaine

Medina moet samen met haar zusje en haar ouders nu twee weken thuis in quarantaine blijven, nog steeds niet naar buiten dus. "Ach, we zijn allang blij dat we weer met z'n allen samen zijn en dat we dit samen hebben doorstaan."