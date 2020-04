Mikkies beugel mag eruit, maar corona gooit roet in het eten

Henneman is bezorgd over het feit dat de controle-afspraken voor langere tijd kunnen komen te vervallen. "Als orthodontist is het belangrijk om je patiënt regelmatig te zien. Aan de ene kant om te controleren of de mondhygiëne op peil is, want met een beugel is dat soms lastiger. En aan de andere kant om te controleren of de beugel nog goed zit. Want te veel druk op een bepaalde plek kan er natuurlijk voor zorgen dat tanden te ver door schuiven, en dat is lastig te herstellen."

Spagaat

Henneman vertelt dat hij en veel van zijn collega's dan ook in een spagaat zitten, zeker als de maatregelen nog langer van kracht blijven.

"In de eerste plaats denken we aan de ziekenhuizen, die moeten het aantal coronapatiënten goed aan blijven kunnen, dus dan wil je voorkomen dat mensen op pad gaan. Maar wij moeten vanuit onze praktijken ook goed monitoren welke patiënten op den duur toch langs moeten komen, omdat het te lang uitstellen van de controles te veel risico met zich meebrengt. We houden de komende tijd goed in de gaten hoe het virus zich ontwikkelt en passen ons beleid daar op aan, en blijven uiteraard de richtlijnen van het RIVM volgen."