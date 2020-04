Sigrid vreest dat haar vader alleen sterft: 'De arts had tranen in haar ogen'

Ze is in een verschrikkelijke horrorfilm beland, vertelt Sigrid van Barlingen. "Ik kom net bij mijn vader vandaan en ben nog aan het trillen. Hij ligt op de corona-afdeling in Leiden en de artsen denken dat hij het niet gaat halen. Hij is zo zwak. Ik heb zijn hand vastgehouden, meer kan ik niet. Mijn vader is aan het sterven."

Alleen sterven

Sigrid vertelt dat ze te horen heeft gekregen dat ze nog één keer twee uur naar hem toe mag. "De arts had ook tranen in zijn ogen. Het personeel moet zo hard werken, ik heb daar heel veel waardering voor. Ze laten beperkt bezoek toe, want ze kunnen niet continu bezoek begeleiden. Ook is er maar een beperkt aantal beschermende middelen, zoals mondkapjes en schorten. Het bezoek kan niet alles opmaken en de verplegers raken door hun voorraden heen."

Ze vertelt dat de patiënten op de corona-afdeling bijna geen bezoek krijgen. "Voor mij is een uitzondering gemaakt omdat mijn vader opeens zo hard achteruit is gegaan. Vannacht is een man gestorven zonder dat er iemand bij hem was. Vreselijk als mijn vader dat ook te wachten staat."