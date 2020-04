Groningse ic-arts wil meer onderzoek naar overgewicht bij coronapatiënten: 'Dit kan geen toeval zijn'

Hoe dat komt? Daarop is nog geen eenduidig antwoord te geven. Dit is een hypothese van Van der Voort: "Het is zo dat het virus bindt aan een receptor aan de buitenkant van je lichaamscellen, zo gaat het de cel in. Zo'n receptor zit ook op vetweefsel, het kan dus zo zijn dat als je veel vetcellen hebt, dat je ook meer geïnfecteerde vetcellen hebt en dat daar dan iets gebeurt, wat de longschade verergert."

Zware borstkas?

Gommers zei eerder dat het ermee te maken kan hebben dat mensen met overgewicht ook vaker dan gemiddeld suikerziekte hebben en daarmee kwetsbaar zijn voor het virus. Ook zou een zware borstkas het ademen kunnen bemoeilijken.

Maar hoe het precies zit, is nog onduidelijk. "We hebben met een ernstige nieuwe ziekte te maken, waar we het beloop niet van weten. Dit is nu een observatie die we doen, en die anderen ook zien." Welke rol overgewicht precies speelt bij de ontwikkeling van corona is nog niet bekend.

