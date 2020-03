Man in Etten-Leur opgepakt die werd gezocht na dood van oma, moeder en kinderen

In Etten-Leur is de man opgepakt die gezocht werd vanwege de dood van een oma, moeder en twee jonge kinderen van 2 en 6 jaar in Etten-Leur. De politie was met man en macht op zoek naar de man, omdat hij mogelijk betrokken zou zijn bij de dood van de vier familieleden.

De politie verspreidde zondag nog een opsporingsbericht, inclusief zijn foto en naam. De 33-jarige vader, Onur K., is nu aangehouden, laat de politie in Breda weten. Hij werd herkend door twee 'alerte voorbijgangers'. Misdrijf Zaterdagavond werden de lichamen gevonden in een huis in Etten-Leur, agenten gingen daar ter plaatse omdat een familielid geen contact met de bewoners kreeg. De politie gaat op dit moment uit van een misdrijf. Lees ook: Vier doden in huis Etten-Leur zijn oma, moeder en twee kinderen, politie zoekt vader Burgemeester Miranda de Vries van Etten-Leur noemde het 'afschuwelijk nieuws' en sprak haar medeleven uit met de nabestaanden.