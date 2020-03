Geen chemo of immuuntherapie door corona: 'Die onzekerheid is heel zwaar'

Veroniek kreeg in 2016 kreeg te horen dat ze een zeldzame vorm van melanoomkanker heeft.

"Dat nieuws sloeg in als een bom, ik was net moeder geworden van ons derde kindje. In april 2018 bleek dat de kanker was uitgezaaid. Je wereld stort in, maar je moet verder. Ik krijg nu iedere twee weken immuuntherapie in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Door die therapie wordt mijn immuunsysteem versterkt en aangezet om de slechte cellen op te sporen en aan te vallen. Ik heb al zo'n veertig behandelingen gehad."

Door de corona-uitbraak is vorige week haar immuuntherapie niet doorgegaan. "Het ziekenhuis wil zo weinig mogelijk mensen hebben om de kans op corona te verkleinen. En als ik besmet raak met corona, weten ze ook niet wat mijn immuunsysteem gaat doen."

Dapper en sterk

Ze heeft begrip voor de situatie, maar het is een flinke tegenslag in de toch al onzekere periode. "Ook omdat je niet weet hoe het verder gaat. Ik heb nu een scan begin april en mijn behandelend arts wil die gelukkig wel laten doorgaan. Dan krijg ik waarschijnlijk ​alsnog mijn immuuntherapie. Ik hoop dat dat ook lukt. Maar alles is nu onzeker."

Ze gaat ook nadenken – stel dat de scan niet goed is en er andere ingrepen nodig zijn. De vorige keer moest een eileider direct worden verwijderd na nieuwe uitzaaiingen. "Je denkt dan toch: is er nu dan wel plaats in een ziekenhuis voor een eventuele spoedoperatie? Kan dat nog? Ik blijf dapper en sterk. Ik moet wel."