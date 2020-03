Lelystad Airport pas in 2021 open, door coronavirus voorlopig geen overloopluchthaven nodig

Het is geen gezondheidskwestie; op Lelystad Airport gebeurt er nog niet zo veel. Het vliegveld in de Flevopolder is bedoeld als overloopluchthaven van Schiphol, maar van overlopen zal op Schiphol dit jaar geen sprake zijn, schrijft minister Van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer.

Vliegtuigen aan de grond, geen passagiers

De luchtvaartmaatschappijen die Schiphol als basis hebben, focussen zich nu op overleven. Vrijwel alle toestellen staan geparkeerd niets te doen aan de grond. Nog maar tien procent van de vliegtuigen van KLM vliegt. Transavia, TUI en Corendon zijn helemaal gestopt.

De vier Nederlandse maatschappijen hebben samen 300 vliegtuigen. Zeker 150 daarvan blijven voor onbepaalde tijd aan de grond.

Pas als alles weer ‘normaal’ is, en er weer gevlogen wordt, kan er verder worden gegaan met beleid maken voor Lelystad Airport.