Grimmig record in Spanje: in één dag 838 nieuwe coronadoden

Het aantal mensen dat is overleden aan de gevolgen van het coronavirus is in Nederland opgelopen naar 639, er liggen nu 913 coronapatiënten op de intensive care. Ook in andere landen stijgt het aantal doden. In België en Spanje overleden niet eerder zoveel doden binnen één dag. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.

De hoofdpunten: Het aantal coronapatiënten op de intensive care in Nederland is opgelopen naar 913.

In Spanje zijn er binnen één dag 838 mensen overleden door het coronavirus.

