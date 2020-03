Verplegers op corona-afdeling zingen stervende vader (67) van Melvin toe

Melvin was zelf niet bij het ontroerende moment aanwezig, daarom werd alles gefilmd. Aanvankelijk mocht de zoon van Ruud niet in het ziekenhuis komen, later werden de regels versoepeld maar wilde zijn vader het zelf niet meer. "Mijn weerstand is laag, hij wilde niet dat ik het ook zou krijgen. We besloten samen dat het beter was om weg te blijven", vertelt Melvin aan RTL Nieuws.

In februari al de eerste klachten

Ruud was besmet met het coronavirus. De klachten begonnen op 28 februari al, maar werden toen niet opgemerkt als signalen van het coronavirus. Begrijpelijk, zegt Melvin, maar het is hem waarschijnlijk nu fataal geworden. "Hij heeft er eigenlijk te lang mee rondgelopen, tot het echt niet meer ging. Hij had koorts, moest veel hoesten, kreeg uitvalverschijnselen."