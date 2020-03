Philips levert eerste 100 beademingsapparaten voor extra IC-bedden, 900 volgen snel

De apparaten zijn belangrijk bij de zorg voor patiënten die Covid-19 hebben opgelopen en in het ziekenhuis liggen. De apparatuur wordt in opdracht van het ministerie over verschillende ziekenhuizen van Nederland verdeeld. Met de apparaten kan de capaciteit van de Intensive Care worden opgehoogd.

Philips heeft nu 100 systemen geleverd. De rest volgt de komende weken, zegt woordvoerder Steve Klink tegen RTL Z. "We hebben de productie al opgeschroefd en willen nog verder opschroeven. Maar er is veel vraag. Als er twee landen honderd systemen nodig hebben, dan leveren we aan beide vijftig. De rest komt zo snel mogelijk. We werken er dag en nacht aan."