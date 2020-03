Britt zit vast in Australië, maar wil naar uitvaart van opa die aan corona stierf

Het advies dat ze daarover kregen, was simpel: gewoon afwachten, het reisbureau zou dit gaan regelen. "Maar toen belden ze vorige week om te zeggen dat het niet lukte, we moesten het zelf maar gaan proberen." Na een lange zoektocht wisten Britt en Isabelle een ticket in handen te krijgen van 4300 euro, de reis naar Nederland zou 52 uur duren. "Maar tien minuten nadat we hadden geboekt, kregen we te horen dat de luchthaven van onze tussenstop was gesloten. Dus ook dat ging niet meer door."

'Afwachten is voor ons niet te doen'

De laatste hoop is het platform Bijzondere Bijstand Buitenland, dat het ministerie van Buitenlandse Zaken vorig week heeft opgericht om Nederlanders te helpen die vastzitten in het buitenland. "We hebben ons daar direct gemeld, maar tot nu toe hebben we nog geen reactie gekregen. We moeten afwachten, maar dat is voor ons niet te doen."