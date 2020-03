Kan je nog naar de camping tijdens deze coronacrisis?

Veel kampeerliefhebbers onder wie Julian, Ton en Ineke willen weten of het verstandig is om nog naar de camping te gaan en of die nog wel open mogen. Die vragen gaan we beantwoorden in de corona-update 29.

Chaos en onduidelijkheid

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: veel campings weten zelf ook niet goed waar ze aan toe zijn. In principe mogen campings open als ze zich aan de landelijke regels houden. Maar een Veiligheidsregio (Nederland telt 25 van die regio's) of een burgemeester van een gemeente heeft de bevoegdheid gekregen om zelf ook weer regels op te stellen.

"En dat betekent dat er veel verschillen kunnen zijn tussen regio's en gemeenten. Dat zorgt voor veel chaos en onduidelijkheid bij de campings en hun gasten" zegt een woordvoerder van recreatiebrancheorganisatie Recron.

In Zeeland alles dicht

"Zo zijn er regio's waarvoor geldt dat campings open mogen op voorwaarde dat ze hun sanitaire voorzieningen -zoals de toiletgebouwen- gaan sluiten. Voor de mensen die een seizoensplek op de camping hebben is dat niet zo'n ramp, maar wel voor de kampeerder die zelf geen toilet of wc heeft."

De veiligheidsregio in Zeeland heeft gisteren besloten dat toeristen uiterlijk maandag hun vakantieverblijf moeten verlaten. De sluiting van de vakantieparken behoort tot de aanvullende maatregelen die de toeristische provincie treft om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.