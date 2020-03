Hoe groot is de kans dat ik een boete krijg en wat zijn de regels?

Kan ik al beboet worden?

Landelijk is dit samenscholingsverbod afgesproken. Ons land is opgedeeld in 25 veiligheidsregio's: iedere regio kan zelf bepalen hoe de landelijke regels worden gehandhaafd. De politie kan boetes uitdelen. En in sommige gemeenten ook de handhaver, een boa (buitengewoon opsporingsambtenaar).

"Iedere veiligheidsregio moet de regels via zijn website bekend maken", licht een woordvoerder van het Veiligheidsberaad toe. Het Veiligheidsberaad bestaat uit de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s. "Vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn op de site, gelden ze voor alle inwoners van die regio en kan er dus gehandhaafd worden."

Overigens is het doel niet om zoveel mogelijk boetes uit te delen. "We willen vooral dat mensen zich bewust zijn van de regels van social distancing. In veel gevallen zal er eerst gewaarschuwd worden als mensen in overtreding zijn." Of er al boetes zijn uitgedeeld, is niet bekend bij het Veiligheidsberaad.