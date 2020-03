'Coronaspuger' moet twee maanden cel in voor spugen op buschauffeur

Een man uit Tilburg is gisteren tot acht weken cel veroordeeld omdat hij - na een opzichtige diefstal van blikken bier - beveiligers in hun gezicht had gehoest en zei dat hij corona en hiv had.

Afgelopen woensdag veroordeelde de politierechter in Den Bosch een 28-jarige man tot tien weken cel, waarvan twee voorwaardelijk, omdat hij andere mensen in de rij voor een coffeeshop in het gezicht hoestte en vervolgens een agent bespuugde. "Pas op, corona, corona!", riep hij daarbij. Vorige week kreeg een 'coronahoester' uit Noordwijkerhout van de rechtbank in Den Haag dezelfde straf.