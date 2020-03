Vrees voor toename huiselijk geweld: 'Spanning in gezinnen neemt toe'

Dat het in gezinnen uit de hand loopt, komt onder meer doordat het voor ouders en kinderen vervelend is dat ze opeens zo lang en zo dicht op elkaar zitten. Alle structuur is in korte tijd totaal veranderd.

Ook in 'gewone gezinnen'

Ook De Wilde doet een alarmerende oproep: "Die enorme stijging aan telefoontjes baart ons zorgen. Het is belangrijk dat we een signaal afgeven dat dit speelt. Helemaal omdat dit ook nog een tijd kan gaan duren."

Ze ziet de spanningen niet alleen toenemen in probleemgezinnen, maar ook in 'gewone gezinnen' die voor de coronacrisis geen grote problemen hadden. "Het is een heel onwerkelijke en onrustige tijd. Dat levert allemaal spanningen op."