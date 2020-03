Regels gemeenten: niet met 3 of meer mensen bij elkaar

"We trekken nu gewoon één lijn, zo weet iedereen in Nederland waar ze aan toe zijn en hoe het in elkaar zit", zegt Bruls.

Maandag maakte minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid al bekend dat burgemeesters voortaan kunnen handhaven op groepsvorming. Vandaag is de noodverordening voor gemeenten aangevuld: groepen van 3 personen of meer die geen 1,5 meter afstand houden, kunnen een boete krijgen van maximaal 400 euro per persoon.

Sporten in groepje mag

Er ontstond daarna veel onduidelijkheid: want mochten jongeren dan nog wel samenkomen als ze afstand tot elkaar bewaren, voor een potje voetbal bijvoorbeeld? Of mocht een yogaklas nog wel in het park sporten, als ze maar afstand hielden van elkaar?

Vanochtend zei Bruls tegen RTL Nieuws dat dat inderdaad niet meer mag, maar later op dag werd tegengesproken dat de regels aangescherpt worden. Dus: mag je afspreken met tien vrienden in het park? Ja, als je maar voortdurend 1,5 meter afstand houdt.

Ook een woordvoerder van het ministerie van VWS zegt: "Ja, je kunt nog afspreken met je sportgroepje, als je maar 1,5 meter afstand houdt." Maar, benadrukken kabinet en burgemeesters, het uitgangspunt is om zo min mogelijk naar buiten te gaan.