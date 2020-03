Kamer: testcapaciteit corona desnoods met dwang uitbreiden

Kamerleden wonden zich vanmiddag tijdens een debat in de Tweede Kamer op over een verhaal van onderzoeksplatform Follow The Money over farmaceut Roche. Dat bedrijf levert de meeste apparatuur in Nederland die nodig is om coronatests uit te voeren. Het bedrijf kan op dit moment niet voldoende leveren in de hele wereld, maar weigert tegelijkertijd het recept vrij te geven voor een vloeistof die nodig is voor de tests, aldus FTM.

'Roche moet formule vrijgeven'

Als Roche niet kan leveren, dan moet het Zwitserse bedrijf maar over de brug komen met de formules, luidde het bij zowel coalitie- als oppositiepartijen. "Ik wil dat het kabinet toezegt alles in te zetten, waaronder dwang, om maximaal te testen", zei PvdA-voorman Lodewijk Asscher.