Goede doelen in acute problemen door coronacrisis: 'Hopen op hulp'

"We worden zeker geraakt, het doet bij alle stichtingen pijn", vertelt Kyra van der Meulen van brancheorganisatie Goede Doelen Nederland aan RTL Z. "De collectes kunnen niet meer doorgaan, de deur-tot-deur acties zijn opgeschort. Ook events zijn nu gecanceld."

Hoe langer, hoe erger

Dat betekent inkomstenderving. "Hoeveel precies weten we niet, dat moeten we nu in kaart brengen. Hoe langer het gaat duren, hoe meer gevolgen het gaat hebben."

De zorgen zijn groot, omdat nog niet duidelijk is of de overheid hulp gaat bieden. "We weten nog niet of er steun komt voor onze sector. Gelukkig hebben sommige een buffer en kunnen ze de klappen opvangen", aldus Van der Meulen.