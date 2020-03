Kijk mee: Kamerdebat over coronacrisis en capaciteit intensive care

De vorige keer was er veel kritiek op de lengte van het debat. Die was ongeveer tien uur. Daarom is de spreektijd van de Kamerleden dit keer ingekort. Voor het debat van vandaag is vier uur uitgetrokken.

Het debat zal ook gaan over de maatregelen die het mogelijk maken boetes uit te delen aan mensen die zich niets aantrekken van de adviezen. Ook de verwarring rond het besluit over evenementen en scholen komt aan de orde.

Vorige debat werd Bruins onwel

Bij het debat van vorige week woensdag werd toenmalig minister Bruno Bruins onwel. Hij maakte erg lange dagen als minister die de bestrijding van het coronavirus coördineerde. Hij trad de volgende dag af. Voormalig PvdA-staatssecretaris Van Rijn heeft de portefeuille Medische Zorg overgenomen. Vicepremier Hugo de Jonge coördineert de corona-aanpak.